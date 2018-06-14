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Общество

День молодёжи в Пскове будут отмечать с утра до вечера (ПРОГРАММА)

14 июня 2018 года, 15:55

В рамках празднования Дня молодежи в Пскове с 27 по 30 июня подготовлена обширная программа с концертами и играми. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Так, 27 июня псковскую молодежь приглашают на интеллектуально-развлекательную игру «Молодо-зелено». Игра пройдет с 18.00 до 20.00 на поляне у Молодежного центра (М.Горького, 15). Команды от 3 до 6 человек должны заранее зарегистрироваться, отправив на почту pgmc-pskov@mail.ru заявку по форме из положения. Оргвзнос на команду составляет 200 рублей. Соорганизатором мероприятия является Квиз «Амнезия».

28 июня в 16.00 Молодежный центр проведет футбольный матч «В ритме чемпионата». Начало в 16.00 на поляне у ПГМЦ (ул.М.Горького, 15). По вопросам участия звонить по тел.: 563707 (Елена Емельянова).

На 29 июня (16.00) запланирована бесплатная экскурсия «Быт, культура, традиции семьи средневекового Пскова». Запись по электронной почте: taskaevpskov@mail.ru.

А 30 июня в 18.00 всех желающих приглашают на концертно-развлекательную программу на набережную реки Псковы у Троицкого моста. По вопросам участия в концерте артистам и творческим коллективам города следует обратиться в отдел досуга по тел.: 564444.

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