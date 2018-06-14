Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Региональные дороги Псковской области могут передать на уровень федерации

14 июня 2018 года, 15:07

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников рассказал о причинах, не позволяющих поддерживать в должном состоянии сеть региональных дорог.

«Подрядчики набирают из года в год количества заказов больше, чем могут выполнить. Из-за этого ряд объектов переходит на следующий год. Это мне кажется неправильным», - дал свою оценку явлению глава региона.


Фото Андрея Степанова
Также он сообщил о причинах нехватки денег на ремонт региональных дорог. «Чтобы выполнить все социальные гарантии, мы вынуждены залезать в дорожный фонд, - констатировал Михаил Ведерников. - Плюс в «Автодоре» низкий уровень контроля».

Глава региона выразил мнение, что нужно передать часть региональных дорог на федеральный уровень - это могло бы помочь более эффективному поддержанию внутрирегиональной дорожной сети. Соответствующие переговоры с федеральным центром по этому поводу уже ведутся.

Напомним, 14 июня впервые в актовом зале администрации Псковской области состоялась пресс-конференция врио губернатора Михаила Ведерникова с журналистами областных СМИ.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковским велосипедистам рекомендуют сделайте гравировку на нескольких деталях
Псковские следователи приняли участие в акции по сдаче крови
День молодёжи в Пскове будут отмечать с утра до вечера (ПРОГРАММА)
Тысячелетием Усвят займется специальный оргкомитет
Псковская область «проела» часть бюджета на перинатальный центр
С назначением митрополита Тихона Псковская область приобрела – Михаил Ведерников
Михаил Ведерников: Нам самим нужно создавать точки роста
Михаил Ведерников рассказал, откуда узнает новости
К Ганзе – 2019 основные туристические маршруты в Пскове приведут в порядок

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Большая пресс-конференция Михаила Ведерникова
14 июня впервые в актовом зале администрации Псковской области проходит пресс-конференция врио губернатора Михаила Ведерникова с журналистами областных СМИ.

Общество
14 июня 10:39

Мы рядом

Воспитать отзывчивую молодежь намерены в Печорском районе

Общество
14 июня 10:27

Мылись водой Ледовитого океана

Пскович первым в истории современной России провел сторожевой корабль к островам Земли Франца-Иосифа

Общество
14 июня 10:01

3D-команда

Новейшие инженерные технологии освоят школьники из районов