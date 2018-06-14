Региональные дороги Псковской области могут передать на уровень федерации

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников рассказал о причинах, не позволяющих поддерживать в должном состоянии сеть региональных дорог.
«Подрядчики набирают из года в год количества заказов больше, чем могут выполнить. Из-за этого ряд объектов переходит на следующий год. Это мне кажется неправильным», - дал свою оценку явлению глава региона.
Также он сообщил о причинах нехватки денег на ремонт региональных дорог. «Чтобы выполнить все социальные гарантии, мы вынуждены залезать в дорожный фонд, - констатировал Михаил Ведерников. - Плюс в «Автодоре» низкий уровень контроля».
Фото Андрея Степанова
Глава региона выразил мнение, что нужно передать часть региональных дорог на федеральный уровень - это могло бы помочь более эффективному поддержанию внутрирегиональной дорожной сети. Соответствующие переговоры с федеральным центром по этому поводу уже ведутся.
Напомним, 14 июня впервые в актовом зале администрации Псковской области состоялась пресс-конференция врио губернатора Михаила Ведерникова с журналистами областных СМИ.