Региональные дороги Псковской области могут передать на уровень федерации

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников рассказал о причинах, не позволяющих поддерживать в должном состоянии сеть региональных дорог.

«Подрядчики набирают из года в год количества заказов больше, чем могут выполнить. Из-за этого ряд объектов переходит на следующий год. Это мне кажется неправильным», - дал свою оценку явлению глава региона.