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Общество

Тысячелетием Усвят займется специальный оргкомитет

14 июня 2018 года, 14:01

Поселок Усвяты в Псковской области отметил 997-летие и приближается к значимому юбилею. Каким образом будет вестись подготовка к празднику, рассказал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на своей первой большой пресс-конференции 14 июня.


Фото Андрея Степанова
«Нам есть смысл создать региональный оргкомитет по подготовке к юбилею, - передает слова Михаила Ведерникова корреспондент «Псковской правды». – Нужно будет проработать объекты и поработать с федеральным центром по этому поводу. Важно ответственно подойти к этому вопросу»

Также глава региона сообщил, что до сих пор приходится «искать решения», чтобы выполнить весь перечень мероприятий, запланированных к юбилею Великих Лук. «Многое осталось не сделано», - констатировал Михаил Ведерников.

Напомним, 850-летие города Великие Луки праздновали в 2016 году.

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