Псковская область «проела» часть бюджета на перинатальный центр

Погашение долга перед Ростехом за строительство нового корпуса перинатального центра в Пскове регион планирует перенести на следующий год.
Погашение долга перед Ростехом за строительство нового корпуса перинатального центра в Пскове регион планирует перенести на следующий год.
Напомним, строительство нового здания перинатального центра в Пскове находится на завершающем этапе. Вопрос введения объекта в эксплуатацию Михаил Ведерников взял на личный контроль после назначения на должность врио губернатора Псковской области в октябре 2017 года.