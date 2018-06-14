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Общество

Псковская область «проела» часть бюджета на перинатальный центр

14 июня 2018 года, 14:00

Погашение долга перед Ростехом за строительство нового корпуса перинатального центра в Пскове регион планирует перенести на следующий год.


Фото Андрея Степанова
«Часть средств на перинатальный центр в 2014 году мы проели, - сообщил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на пресс-конференции 14 июня. - Пустили деньги на социальные нужды, была такая необходимость. А теперь нам эти деньги нужно отдавать. Попросим главу Ростеха Сергея Чемезова перенести часть долга на следующий год».

Напомним, строительство нового здания перинатального центра в Пскове находится на завершающем этапе. Вопрос введения объекта в эксплуатацию Михаил Ведерников взял на личный контроль после назначения на должность врио губернатора Псковской области в октябре 2017 года.

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