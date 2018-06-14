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Общество

Михаил Ведерников: Горожане должны иметь возможность быть частью крупных мероприятий

14 июня 2018 года, 12:50

Вопрос ждать ли Псковской области перезагрузки Пушкинского театрального фестиваля вслед за праздником поэзии прозвучал на большой пресс-конференции врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 14 июня.


Фото Андрея Степанова
«Нужно определить хотя бы десять якорных мероприятий, которые традиционно проходят на территории региона и привлекают внимание большого количества людей, - сказал глава региона. - Пушкинский праздник – как раз такое мероприятие с богатой историей и сложившимися традициями. Оргкомитет, может быть, немного похулиганил в этом году. Нам хотелось понять, кроме традиционной составляющей, что нового можно привнести в этот праздник, безусловно, в рамках приличия, сохраняя смысл и идею мероприятия. Активности народу не хватало».

Второй момент, на который Михаил Ведерников обратил внимание, это возможность на безвозмездной основе доезжать до места проведения мероприятия и комфортно уезжать.

«Само мероприятие было очень хорошее, с погодой повезло. В этом году использовали сцену на воде, она с трудом выдержала концертную программу. Мы уже изготовителю сказали, что она должна быть поустойчивее. Есть смысл поработать над репертуаром. Рассчитываем, приобретенная за счет спонсорских средств сцена будет использоваться в Михайловском. Или мы ее перевезем в Псков и сделаем вечера в пятницу, субботу, воскресенье. Концепцию таких вечеров нужно с жителями обсудить, посоветоваться».

Глава региона также поделился мнением о том, что Пушкинский театральный фестиваль должен быть сильнее заточен на пушкинскую тематику. «Безусловно, должны приезжать интересные медийные люди, но и жители города должны иметь возможность быть частью этих мероприятий. Не только торговать сувенирной продукцией, но и приходить на эти мероприятия», - заключил он.

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