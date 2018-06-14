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Общество

С назначением митрополита Тихона Псковская область приобрела – Михаил Ведерников

14 июня 2018 года, 13:47

«Мы с радостью восприняли это назначение», - прокомментировал на первой большой пресс-конференции врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников недавнее назначение на Псковскую и Порховскую кафедру митрополита Тихона (Шевкунова).


Фото Андрея Степанова
«Я знал владыку Тихона и раньше, - передает слова Михаила Ведерникова корреспондент «Псковской правды». – При подготовке к Пушкинскому празднику я увидел в нем деятельного человека, который всегда готов активную поддержку оказывать региону. Считаю, что Псковская область сильно приобрела».

Напомним, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) назначен правящим архиереем Псковской митрополии 14 мая решением Священного Синода.

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