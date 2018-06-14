С назначением митрополита Тихона Псковская область приобрела – Михаил Ведерников

«Мы с радостью восприняли это назначение», - прокомментировал на первой большой пресс-конференции врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников недавнее назначение на Псковскую и Порховскую кафедру митрополита Тихона (Шевкунова).
«Мы с радостью восприняли это назначение», - прокомментировал на первой большой пресс-конференции врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников недавнее назначение на Псковскую и Порховскую кафедру митрополита Тихона (Шевкунова).
Напомним, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) назначен правящим архиереем Псковской митрополии 14 мая решением Священного Синода.