Михаил Ведерников: Нам самим нужно создавать точки роста

Во время первой большой пресс-конференции врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, которая проходит в Пскове 14 июня, журналисты поинтересовались, какую проблему в регионе нужно решать в первую очередь, а также задали вопрос, связанный с его недавним призывом работать в режиме 24/7 - что интересует самого Михаила Ведерникова, кроме работы.