Михаил Ведерников: Нам самим нужно создавать точки роста

Во время первой большой пресс-конференции врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, которая проходит в Пскове 14 июня, журналисты поинтересовались, какую проблему в регионе нужно решать в первую очередь, а также задали вопрос, связанный с его недавним призывом работать в режиме 24/7 - что интересует самого Михаила Ведерникова, кроме работы.
«Главная задача: привлечение дополнительных средств. У нас бюджет выживания. Он не дает возможности для развития, - сказал глава региона. - На бога надейся, а сам не плошай. Мы с федеральным центром активно работаем, но нам и самим нужно создавать точки роста. Развивать экономику, делать условия более привлекательными, чем в других регионах. Мы, пока шли по пути экономии, урезали все, что могли. Дальше придется резать по живому. Мне бы хотелось, чтобы мы в какой-то момент смогли рассчитывать на собственные ресурсы».
Фото Андрея Степанова
В разговоре с представителем СМИ Михаил Ведерников добавил, что любит охоту, рыбалку, природу и баню. Кроме того, врио губернатора занимается практической стрельбой из пистолета. И, конечно, все свободное время старается проводить с семьей.