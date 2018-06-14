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Общество

Михаил Ведерников: Нам самим нужно создавать точки роста

14 июня 2018 года, 13:41

Во время первой большой пресс-конференции врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, которая проходит в Пскове 14 июня, журналисты поинтересовались, какую проблему в регионе нужно решать в первую очередь, а также задали вопрос, связанный с его недавним призывом работать в режиме 24/7 - что интересует самого Михаила Ведерникова, кроме работы.


Фото Андрея Степанова
«Главная задача: привлечение дополнительных средств. У нас бюджет выживания. Он не дает возможности для развития, - сказал глава региона. - На бога надейся, а сам не плошай. Мы с федеральным центром активно работаем, но нам и самим нужно создавать точки роста. Развивать экономику, делать условия более привлекательными, чем в других регионах. Мы, пока шли по пути экономии, урезали все, что могли. Дальше придется резать по живому. Мне бы хотелось, чтобы мы в какой-то момент смогли рассчитывать на собственные ресурсы».

В разговоре с представителем СМИ Михаил Ведерников добавил, что любит охоту, рыбалку, природу и баню. Кроме того, врио губернатора занимается практической стрельбой из пистолета. И, конечно, все свободное время старается проводить с семьей.

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