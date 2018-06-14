Михаил Ведерников рассказал, откуда узнает новости

«В моем телефоне в одном из мессенджеров есть интересная штучка. Я ее еще на Кавказе придумал. В режиме онлайн вся информация, которая проходит в интернет-изданиях, она мне приходит. Плюс в кабинете у меня на большом экране меняются новости: можно смотреть федеральные новости, можно региональные. Эти две программы помогают время экономить», - рассказал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на первой большой пресс-конференции, которая сегодня проходит в Пскове.