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Общество

Михаил Ведерников рассказал, откуда узнает новости

14 июня 2018 года, 13:30

«В моем телефоне в одном из мессенджеров есть интересная штучка. Я ее еще на Кавказе придумал. В режиме онлайн вся информация, которая проходит в интернет-изданиях, она мне приходит. Плюс в кабинете у меня на большом экране меняются новости: можно смотреть федеральные новости, можно региональные. Эти две программы помогают время экономить», - рассказал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на первой большой пресс-конференции, которая сегодня проходит в Пскове.


Фото Андрея Степанова
Отвечая на вопрос об интересе к районным СМИ, глава региона отметил, что еженедельно проводит совещания по медиапланированию. «Обсуждаем, что происходит в средствах массовой информации. С удовольствием, хоть и по диагонали, просматриваю информацию из районных газет», - признался глава региона.

Также Михаил Ведерников выразил свое отношение к более крупным литературным формам: «Я люблю читать, - сказал он, - у меня во всех доступных местах разложены книги. Хотя времени на чтение книг не хватает».

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