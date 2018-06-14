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Общество

К Ганзе – 2019 основные туристические маршруты в Пскове приведут в порядок

14 июня 2018 года, 13:26

Основные туристические маршруты в Пскове приведут к Ганзе в порядок, передает корреспондент «Псковской правды», который в данный момент находится на первой большой пресс-конференции врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.


Фото Андрея Степанова
«Есть два больших проекта. Первый – стадион «Машиностроитель». На него мы получили порядка 650 млн рублей из федерального центра. Важно подойти аккуратно к выбору подрядчика. По-хорошему работу нужно было еще вчера начинать», - сказал он.

«На второй проект нам удалось получить полмиллиарда рублей. Эти деньги пойдут на приведение фасадов в порядок. Сейчас мы ведем активные переговоры с Минстроем, пытаемся убедить, чтобы нам на эти средства удалось сделать и ремонт фасадов, и благоустройство территорий. Иначе через два года город примет сегодняшний облик и никакого смысла только в ремонтах фасадов не будет», - добавил глава региона.

Михаил Ведерников также сообщил, что от жителей города, от экскурсоводов поступает множество обращений о несоответствии туристических маршрутов современным требованиям.

«Я уже дал поручение городу посмотреть три-пять основных маршрутов и привести их в порядок. Сделать дорожное покрытие, предусмотреть условия для маломобильных групп населения, чтобы в единой стилистике были информационные таблички, чтобы иностранцам в городе было комфортно. Пока всего этого нет, что-то делается местами. Надеюсь, на следующем заседании оргкомитета по Ганзе администрация уже что-то представит. Не хотелось бы, чтобы праздник был омрачен фотографиями того, как мы что-то недоглядели», - сообщил врио губернатора.

Михаил Ведерников также призвал внимательно относиться к укладке асфальта в городе:

«Гулял вчера по городу с семьей. На улице Красных партизан положили асфальт, но там такая зернистость! Скоро все разлезется! Хорошо, что лепешек этих не накидали, как обычно это делают».

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