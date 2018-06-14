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Общество

Вторая новая школа может появиться в Великих Луках в 2020 году

14 июня 2018 года, 13:08

В городе на Ловати через пару лет может появиться вторая новая школа. Об этом стало известно во время пресс-конференции врио губернатора Псковской области 14 июня.


Фото Андрея Степанова
«Великим Лукам грех жаловаться, что их областной центр забывает, - считает глава региона. - В этом году почти завершено строительство новой школы. Сейчас проходят мелкие доделки».

Также ведуться переговоры с федеральным центром о выделении средств на капитальный ремонт шестой школы. «Не будем никого обманывать. С учетом того, что у нас запланировано строительство школ в Дно, Пыталовском районе, Гдовском, скорее всего, еще одна школа в Великих Луках появится не раньше 2020 года», - сказал Михаил Ведерников.

Напомним, 14 июня впервые в актовом зале администрации Псковской области проходит большая пресс-конференция главы региона.

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