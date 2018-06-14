Бороться с саботажем чиновников пообещал врио губернатора Псковской области

Вопрос о ручном управлении и о команде прозвучал 14 июня в ходе пресс-конференции врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с местными журналистами.
Вопрос о ручном управлении и о команде прозвучал 14 июня в ходе пресс-конференции врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с местными журналистами.
«Если человек будет понимать, что халява не прокатит, будет более внимательно к своей работе относится. Можно делать разные вещи в ручном режиме, это и для меня важно: понимать, почему те или иные вещи происходят. У кого-то руки опускаются, а иногда вижу саботаж. Отдельные чиновники пытаются работать в интересах бизнес-структур. Мы с этим будет бороться и выжигать каленым железом», - отметил Михаил Ведерников.
Команду, которая работает в данный момент, глава региона назвал работоспособной:
«Окончательные решения будут приниматься, когда пройдут выборы губернатора. Много достойных, эффективных, ответственных, крайне работоспособных людей, которые не работают в стенах администрации. Части из них с удовольствием сделаю предложение по работе».