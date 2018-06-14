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Общество

Бороться с саботажем чиновников пообещал врио губернатора Псковской области

14 июня 2018 года, 13:02

Вопрос о ручном управлении и о команде прозвучал 14 июня в ходе пресс-конференции врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с местными журналистами.


Фото Андрея Степанова
«Мы все люди, ленимся и ошибаемся. Без ручного управления не обойтись. И на федеральном уровне оно применяется и дает результаты. Но основа – целеполагание и контроль за выполнением», - сказа глава региона.

«Если человек будет понимать, что халява не прокатит, будет более внимательно к своей работе относится. Можно делать разные вещи в ручном режиме, это и для меня важно: понимать, почему те или иные вещи происходят. У кого-то руки опускаются, а иногда вижу саботаж. Отдельные чиновники пытаются работать в интересах бизнес-структур. Мы с этим будет бороться и выжигать каленым железом», - отметил Михаил Ведерников.

Команду, которая работает в данный момент, глава региона назвал работоспособной:

«Окончательные решения будут приниматься, когда пройдут выборы губернатора. Много достойных, эффективных, ответственных, крайне работоспособных людей, которые не работают в стенах администрации. Части из них с удовольствием сделаю предложение по работе».

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