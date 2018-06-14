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Политика

Между жителями и городскими властями должен быть более открытый диалог – Михаил Ведерников

14 июня 2018 года, 12:54

«Необходима правильная реакция городских властей на замечания жителей и более открытый диалог», - об этом заявил врио губернатора Псковской области во время пресс-конференции 14 июня.

«Волшебной палочки ни у кого нет, нужно более внимательно подходить к подрядным организациям. Может быть, они хорошие и делают какие-то работы в долг, но главное качество и то, как объекты после будут выглядеть, - подчеркнул он. - Нужно внимательно посмотреть, как будут проходить конкурсы. Мне кажется, они недостаточно открытые. Если бы могло в них принимать участие больше фирм, эти работы обходились бы нам дешевле и были бы выполнены качественнее».

Михаил Ведерников также сказал, что старается реагировать на то, что жители пишут:

«Да и сам по городу гуляю. Хотелось бы, чтобы не только мы с жителями это видели, но и подрядные организации. Наверно, они не любят по городу гулять. Надо взять это в привычку».

Напомним, 22 мая, в инстаграм-аккаунте, принадлежащем псковичке Александре Лебедевой, появилась запись, посвященная дыре, образовавшейся на одной из пешеходных дорожек сквера у Золотой набережной. На сообщение тут же отреагировал глава региона Михаил Ведерников и провал оперативно устранили.

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