Между жителями и городскими властями должен быть более открытый диалог – Михаил Ведерников

«Необходима правильная реакция городских властей на замечания жителей и более открытый диалог», - об этом заявил врио губернатора Псковской области во время пресс-конференции 14 июня.

«Волшебной палочки ни у кого нет, нужно более внимательно подходить к подрядным организациям. Может быть, они хорошие и делают какие-то работы в долг, но главное качество и то, как объекты после будут выглядеть, - подчеркнул он. - Нужно внимательно посмотреть, как будут проходить конкурсы. Мне кажется, они недостаточно открытые. Если бы могло в них принимать участие больше фирм, эти работы обходились бы нам дешевле и были бы выполнены качественнее».