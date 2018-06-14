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Общество

В 2019 году в Пскове, Псковском районе и Великих Луках построят детские сады

14 июня 2018 года, 12:49

Вопрос по ясельным местам и новым детсадам задали журналисты врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову в ходе большой пресс-конференции 14 июня.


Фото Андрея Степанова
«Проблема стоит остро в Пскове, Псковском районе и Великих Луках. В этом году 262 млн рублей выделено, в следующем году планируем порядка 180 млн рублей получить из федерального центра», - сказал глава региона.

Он сообщил, что в этом году область не сможет потратить деньги на строительство: оно не успеет завершиться до конца года, и деньги придется сдать в бюджет.

«Поэтому в этом году мы помещения для шести ясельных групп выкупаем. В следующем году планируем построить два детских сада в Пскове, один в Псковском районе и один в Великих Луках. Это позволит нам полностью снять очереди для детей до трех лет», - добавил глава региона.

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