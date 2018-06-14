Михаил Ведерников рассказал, с чего начинается его рабочий день

«Рано вставать тяжело, потому что ложусь поздно. К девяти приезжаю на работу, - рассказал о своем распорядке дня Михаил Ведерников в ходе большой пресс-конференции с журналистами региональных и районных СМИ в администрации Псковской области 14 июня.

«Завтракаю кашей и чаем или бутербродом с рыбой и чаем. Зарядку делаю всегда, иначе трудно в форме находится. Рабочий день начинается с актуализации звонков и докладов по разным направлениям. У заместителей с меня начинается рабочий день», - добавил он.

Михаил Ведерников также рассказал, что с работы уходит в 12 часов ночи и старается не брать домой документы. Родные уже привыкли, что он перезванивает уже после полуночи и в это же время общается с ними в мессенджерах.