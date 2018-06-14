Михаил Ведерников заверил, что функция кинотеатра «Октябрь» останется неизменной

Вопрос «Псковской правды» прозвучал первым: «Здание кинотеатра «Октябрь» в самом центре Пскова передано в безвозмездное пользование молодежной организации. Что это за организация, чем она будет заниматься? Псковичи уже видят, что у здания появился остов забора, вероятно, скоро начнется ремонт. Кто будет ремонтировать здание и когда начнется ремонт?»

«Организация молодая, создана специально под этот проект. Практически с первых дней, когда я приступил к работе, в Псковской области было много вопросов от молодежи с просьбами, чтобы в регионе появился Дом молодежи, молодежный лофт, - сообщил глава региона. - Такие объекты уже существуют в ряде городов, я сам был в одном из них в Москве. Современное пространство, куда молодые организации могут приходить и где есть все необходимое, чтобы в формате проектного офиса можно было поработать. Это абсолютно бесплатно».

Михаил Ведерников подчеркнул, что несмотря на то, что организация новая, команда ему знакома давно, у них есть несколько проектов, которые работают на территории России и других государств. Сам проект стоит порядка 70 млн рублей.

«Бился более полугода, чтобы проект был реализован. Скажу прямо. Залезли мы без очереди, обогнали Калининград. Как только площадка заработает, ребята готовы взять подобную нагрузку по городу Великие Луки и по Острову. Надеюсь, у нас появится три базовых молодежных центра, за которыми закрепим другие районы», - отметил врио губернатора.

«Функция кинотеатра «Октябрь» остается, хотя при первоначальном обсуждении говорили даже, что нужно здание снести. Снести его нельзя, это памятник. На безвозмездной основе будут показывать фильмы авторского направления. Рассчитываю, что и «Ленфильм-клуб», который мы создали, туда переедет и получит постоянную прописку. Площадка будет использована, как киноконцертный зал. Большой ассортимент мероприятий можно проводить. Будет дирекция, будет порядок», - добавил он.

Михаил Ведерников также рассказал, что ремонт начнется в течение нескольких недель. Он включит, в том числе, капитальные работы на крыше здания, а внутри него появится современное пространство.