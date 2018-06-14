Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

Западные инвесторы помогут псковским предпринимателям

14 июня 2018 года, 10:39

Представители финского венчурного фонда Digirockstars сегодня, 14 июня, в пресс-центре "Псковской правды" поделились впечатлениями от встречи с псковскими предпринимателями. Накануне состоялся круглый стол «Бизнес-проект от идеи до запуска». Представители компании Digirockstars Venture fund (Финляндия) рассказали о том, как работают инновационные экосистемы, что такое метод «бережливого» запуска start-up. Как с наименьшими затратами получить ответы на вопросы: достаточно ли хороша ваша идея? Следует ли бросить свою работу и запустить start-up? Как найти первых клиентов для start-up и многое другое.

Digirockstars Venture fund выражает готовность оказать поддержку стартаперам:  привлечь инвестиции, развить и расширить свою деятельность в России, подготовить наших предпринимателей к выходу на мировой рынок. 

- У нас нет структуры, которая бы собирала идеи, дорабатывала их, помогала стартаперам доводить их до ума и выводить в люди, - сказала директор Фонда гарантий развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова. - Поэтому на вооружение решили взять финскую модель. 

Digirockstars Venture fund активно работает в Финляндии, Швеции, Эстонии. Сотрудничество с псковскими предпринимателями станет пилотным российским проектом. 

Представители фонда подчеркивают, что не дают готовых ответов на вопросы, но дают рабочие инструменты, которые позволят находить их самостоятельно. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковским велосипедистам рекомендуют сделайте гравировку на нескольких деталях
Псковские следователи приняли участие в акции по сдаче крови
День молодёжи в Пскове будут отмечать с утра до вечера (ПРОГРАММА)
Региональные дороги Псковской области могут передать на уровень федерации
Тысячелетием Усвят займется специальный оргкомитет
Псковская область «проела» часть бюджета на перинатальный центр
С назначением митрополита Тихона Псковская область приобрела – Михаил Ведерников
Михаил Ведерников: Нам самим нужно создавать точки роста
Михаил Ведерников рассказал, откуда узнает новости

Комментарии

Авторизация
No comments

Экономика / Туризм
8 июня 14:16

В гости к нам

Как псковичам из сферы туризма стать известными во всей России

Экономика / ЖКХ
7 июня 10:17

Должникам отключили газ

Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Псков» совместно с сотрудниками АО «Газпром газораспределение Псков» провели рейд по должникам

Экономика
4 июня 10:46

Конкретные шаги

Почтальонов научат оказывать первую помощь, а предпринимателей – продавать свой товар и масштабировать бизнес