Западные инвесторы помогут псковским предпринимателям

Представители финского венчурного фонда Digirockstars сегодня, 14 июня, в пресс-центре "Псковской правды" поделились впечатлениями от встречи с псковскими предпринимателями. Накануне состоялся круглый стол «Бизнес-проект от идеи до запуска». Представители компании Digirockstars Venture fund (Финляндия) рассказали о том, как работают инновационные экосистемы, что такое метод «бережливого» запуска start-up. Как с наименьшими затратами получить ответы на вопросы: достаточно ли хороша ваша идея? Следует ли бросить свою работу и запустить start-up? Как найти первых клиентов для start-up и многое другое.

Digirockstars Venture fund выражает готовность оказать поддержку стартаперам: привлечь инвестиции, развить и расширить свою деятельность в России, подготовить наших предпринимателей к выходу на мировой рынок.

- У нас нет структуры, которая бы собирала идеи, дорабатывала их, помогала стартаперам доводить их до ума и выводить в люди, - сказала директор Фонда гарантий развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова. - Поэтому на вооружение решили взять финскую модель.

Digirockstars Venture fund активно работает в Финляндии, Швеции, Эстонии. Сотрудничество с псковскими предпринимателями станет пилотным российским проектом.

Представители фонда подчеркивают, что не дают готовых ответов на вопросы, но дают рабочие инструменты, которые позволят находить их самостоятельно.