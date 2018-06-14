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Общество

Более 368 тысяч человек сдают сегодня ЕГЭ по обществознанию

14 июня 2018 года, 11:57

14 июня пройдет ЕГЭ по обществознанию, традиционно являющийся самым массовым экзаменом из тех, которые выпускники сдают по выбору. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Заявления на участие в ЕГЭ по обществознанию подали более 368 тысяч человек, в том числе 362,5 тысячи выпускников текущего года. Данный предмет выбрали 53% участников основного периода ЕГЭ 2018 года.

Для проведения ЕГЭ по обществознанию будет задействовано 4088 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) во всех регионах России и за рубежом.

Экзаменационная работа по обществознанию состоит из двух частей, включающих в себя 29 заданий: 20 заданий с кратким ответом и 9 – с развёрнутым. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). ЕГЭ по обществознанию проводится в отдельный день и не совмещен со сдачей других предметов по выбору.

Ход экзамена в регионах будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Во всех экзаменационных пунктах будет вестись видеонаблюдение и использоваться технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию составляет 42 балла. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 29 июня.

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