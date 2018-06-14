Более 368 тысяч человек сдают сегодня ЕГЭ по обществознанию

14 июня пройдет ЕГЭ по обществознанию, традиционно являющийся самым массовым экзаменом из тех, которые выпускники сдают по выбору. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Заявления на участие в ЕГЭ по обществознанию подали более 368 тысяч человек, в том числе 362,5 тысячи выпускников текущего года. Данный предмет выбрали 53% участников основного периода ЕГЭ 2018 года.

Для проведения ЕГЭ по обществознанию будет задействовано 4088 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) во всех регионах России и за рубежом.

Экзаменационная работа по обществознанию состоит из двух частей, включающих в себя 29 заданий: 20 заданий с кратким ответом и 9 – с развёрнутым. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). ЕГЭ по обществознанию проводится в отдельный день и не совмещен со сдачей других предметов по выбору.

Ход экзамена в регионах будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Во всех экзаменационных пунктах будет вестись видеонаблюдение и использоваться технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию составляет 42 балла. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 29 июня.