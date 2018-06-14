За избиение пасынка жителю Локнянского района грозят исправительные работы

В Локнянском районе будут судить местного жителя за избиение малолетнего пасынка. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

В ходе следствия установлено, что 3 мая мужчина, являясь лицом, подвергнутым административному наказанию за нанесение побоев, находясь в комнате по месту своего проживания, в ходе ссоры с малолетним пасынком схватил его за ворот верхней одежды и с силой оттолкнул от себя, от чего ребенок упал на пол.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 8 Локнянского района Псковской области для рассмотрения по существу.

Санкция ст.116.1 УК РФ предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до шести месяцев.