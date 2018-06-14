Возле инсталляции «Россия» псковские активисты ОНФ устроили флешмоб

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области в День России организовали флешмоб. У установленной на набережные реки Великой в Пскове инсталляции «Россия» запустили в небо воздушные шары, окрашенные в цвета российского триколора: белые, красные и синие, и сфотографировались на фоне инсталляции «Россия». Снимки и теплые слова поздравления по случаю торжества общественники разместили в социальных сетях.