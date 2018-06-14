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Общество

Возле инсталляции «Россия» псковские активисты ОНФ устроили флешмоб

14 июня 2018 года, 09:52

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области в День России организовали флешмоб. У установленной на набережные реки Великой в Пскове инсталляции «Россия» запустили в небо воздушные шары, окрашенные в цвета российского триколора: белые, красные и синие, и сфотографировались на фоне инсталляции «Россия». Снимки и теплые слова поздравления по случаю торжества общественники разместили в социальных сетях.


Фото предоставлено пресс-службой ОНФ
По мнению члена регионального штаба ОНФ Григория Турчина, любовь к своей семье, историческим корням, преданность Родине, делает человека личностью и настоящим патриотом.


Фото предоставлено пресс-службой ОНФ
– Такие мероприятия в дни государственных праздников особенно важны для людей разных возрастов. Поэтому мы решили присоединиться к акции. Все мы – жители огромной России и гордимся этим, – отметил Турчин.

Напомним, буквы на набережной, полтора года радовавшие туристов, стали главным фигурантом судебного разбирательства. 28 мая суд запретил установку конструкции до вынесения решения. Однако 30 мая на берегу Великой появилось слово «Россия».

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