Пропавший в Пскове Сергей Котенев был одет в спортивную одежду (ФОТО)

Разыскивается Котенев Сергей Юрьевич, 1991 года рождения, уроженец областного центра. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД, он проживает в Пскове в доме по улице Лепешинского. 27 мая 2018 года Котенев ушёл с территории Псковской ЦРБ в неизвестном направлении. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно.