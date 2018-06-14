Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Пропавший в Пскове Сергей Котенев был одет в спортивную одежду (ФОТО)

14 июня 2018 года, 09:39

Разыскивается Котенев Сергей Юрьевич, 1991 года рождения, уроженец областного центра. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД, он проживает в Пскове в доме по улице Лепешинского. 27 мая 2018 года Котенев ушёл с территории Псковской ЦРБ в неизвестном направлении. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно.


Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области

ПРИМЕТЫ

На вид 27 лет, худощавого телосложения, рост 192 сантиметра, волосы тёмно-русые, короткие, прямые, глаза зелёные.


Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области
На момент исчезновения был одет: серые спортивные брюки с эмблемой одной из известных фирм-производителей спортивной одежды, футболка серого цвета с тремя пуговицами на груди, кроссовки. При себе имел серую ветровку с черными вставками по бокам и капюшоном черного цвета, а также ключи от автомобиля и мобильный телефон.

КУДА ЗВОНИТЬ

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Котенева, просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02,.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковским велосипедистам рекомендуют сделайте гравировку на нескольких деталях
Псковские следователи приняли участие в акции по сдаче крови
День молодёжи в Пскове будут отмечать с утра до вечера (ПРОГРАММА)
Региональные дороги Псковской области могут передать на уровень федерации
Тысячелетием Усвят займется специальный оргкомитет
Псковская область «проела» часть бюджета на перинатальный центр
С назначением митрополита Тихона Псковская область приобрела – Михаил Ведерников
Михаил Ведерников: Нам самим нужно создавать точки роста
Михаил Ведерников рассказал, откуда узнает новости

Комментарии

Авторизация
No comments

Происшествия / ДТП
8 июня 14:09

Путевой лист исчез

Новые подробности двух аварий со школьниками в экскурсионных автобусах

Происшествия / ДТП
29 мая 10:22

Водитель лежал на руле

Псковские школьники попали в аварию по дороге на экскурсию в Петербург

Происшествия
26 апреля 10:16

Смертельный пал

Из-за подожженной травы в Себежском районе погиб пенсионер, печорская семья осталась без крова