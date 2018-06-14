Волонтёров «Шанса» отблагодарили за спасение трёх собак, облитых гудроном

Глава города Пскова Иван Цецерский встретился с представителями автономной некоммерческой зоозащитной организации «ШАНС». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Руководитель муниципалитета отметил общественный подвиг, который совершили активисты организации при спасении собак, отмывая их от гудрона.

- Облить гудроном - это верх цинизма. По степени жестокости поступка можно этих людей сравнить с террористами, - подчеркнул Иван Цецерский. Он рассказал, что партнеры из Нойса (Германия), которые сотрудничают с приютом «Шанс» также шокированы данным происшествием.

- Хотелось бы сказать простое человеческое спасибо всем тем, кто не просто помогает животным в таких трудных ситуациях, но и восстанавливает доброе имя Пскова. Ведь не все псковичи такие, как те, кто гудроном обливал, - поблагодарил руководитель муниципалитета присутствующих, вручил им благодарственные письма и цветы, а также подарки для питомцев АНЗО «ШАНС».

Представители организации, в свою очередь, рассказали о деятельности и планах своей организации, в том числе о том, что взяли в аренду участок земли для строительства полноценного приюта для собак.

- Это ведь место передержки, а мы хотим, чтобы у животных было постоянное место для жизни. Ищем инвесторов, собираем деньги, - рассказала одна из женщин.