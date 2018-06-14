Тела отца и сына нашли в одной из деревень Печорского района

В Печорском районе возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел отца и сына с признаками насильственной смерти. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

В ночь на 13 июня в полицию поступило сообщение об обнаружении в одной из деревень Печорского района тел 63-летнего отца и его 42-летнего сына с признаками насильственной смерти.

По предварительным данным, в ночь на 13 июня хозяйка дома обнаружила в сарае тело сына с множественными проникающими ранениями грудной клетки, а на чердаке супруга с признаками асфиксии при сдавлении шеи.

В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.