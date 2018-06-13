Росгвардейцы нашли пропавшего в Пскове 5-летнего мальчика (ФОТО)

В Пскове сотрудники Росгвардии разыскали потерявшегося 5-летнего ребёнка. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что с улицы Достовалова пропал 5-летний ребёнок.