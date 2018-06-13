Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Росгвардейцы нашли пропавшего в Пскове 5-летнего мальчика (ФОТО)

13 июня 2018 года, 17:43

В Пскове сотрудники Росгвардии разыскали потерявшегося 5-летнего ребёнка. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что с улицы Достовалова пропал 5-летний ребёнок.


Фото предоставлено пресс-службой отдела Росгвардии по Псковской области
На поиски ребёнка незамедлительно выдвинулся наряд вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего сержанта полиции Артема Петрова и старшего сержанта полиции Андрея Ульянова.

В ходе мероприятий по поиску пропавшего мальчика патрульные Росгвардии обнаружили его на Рижском проспекте. Здоровью и жизни мальчика ничего не угрожало.

Росгвардейцы передали ребенка сотрудникам полиции.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Небольшой дождь предсказывают синоптики псковскому региону
Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам завершилась в штатном режиме
Врача Ольгу Змановскую благодарят за чуткое и внимательное обращение с больными людьми
Ещё одну клубную карту в фитнес-клуб XPRESS разыгрывает «Псковская правда»
Семья Фенько из Пскова поздравляет с Днём медика сотрудников поликлиники № 2
Псковские футболисты будут подавать мячи в финальном матче FIFA 2018
В ближайшую субботу псковичи бесплатно отправятся выбирать квартиры
«Самый дружный класс – 2018»: До подведения итогов первого этапа осталось всего 3 недели
До завтрашнего утра движение на улице 128-й Стрелковой дивизии ограничат

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
13 июня 08:05

Примите меры

Почему не получают доплату к пенсии бывшие педагоги, как отремонтировать церковь и почему нельзя убрать земляные валы от Кремля

Общество
13 июня 10:12

Попали в другой мир

Артек изменил псковских школьников

Общество
13 июня 08:35

Помывочный тупик

После закрытия общественной бани печеряне ходят мыться на стадион