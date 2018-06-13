Росгвардейцы нашли пропавшего в Пскове 5-летнего мальчика (ФОТО)

В Пскове сотрудники Росгвардии разыскали потерявшегося 5-летнего ребёнка. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.
Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что с улицы Достовалова пропал 5-летний ребёнок.
На поиски ребёнка незамедлительно выдвинулся наряд вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего сержанта полиции Артема Петрова и старшего сержанта полиции Андрея Ульянова.
Фото предоставлено пресс-службой отдела Росгвардии по Псковской области
В ходе мероприятий по поиску пропавшего мальчика патрульные Росгвардии обнаружили его на Рижском проспекте. Здоровью и жизни мальчика ничего не угрожало.
Росгвардейцы передали ребенка сотрудникам полиции.