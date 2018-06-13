Семья Фенько из Пскова поздравляет с Днём медика сотрудников поликлиники № 2

«Мне очень хочется поздравить с Днем медика и отблагодарить сотрудников поликлиники № 2: невропатолога Соловьёву Ирину Николаевну, медсестру Тамару Ивановну, эндокринолога Александрову Марину Ивановну и ее медсестричку, терапевта Новикову Ирину Васильевну, лор-врача Титову Нину Николаевну, невропатолога Осипову Ирину Валерьевну, заведующую вторым терапевтическим отделением Киселык Елену Владимировну и ее медсестру, массажиста Червонову Светлану, медсестер дневного стационара Светлану и Надежду. Также девочек, которые выписывают бесплатные рецепты. И в день профессионального праздника — всем здоровья, радости, любви пациентов, терпения и успешной работы».
Семья Фенько, Псков