Завод по выпуску полуфабрикатов построит в регионе Великолукский мясокомбинат

Крупнейший производитель свинины на Северо-Западе — Великолукский мясокомбинат — построит в Псковской области завод по выпуску готовой продукции и полуфабрикатов за 2,5 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

Завод появится рядом с действующей производственной площадкой комбината в Великих Луках и расположится на собственном земельном участке предприятия площадью 5 га.

К строительству производственного комплекса Великолукский мясокомбинат приступил в феврале этого года и рассчитывает завершить работы в октябре — ноябре. На заводе будет организован выпуск порционных, рубленных и крупнокусковых полуфабрикатов, сырокопченых мясных изделий, варено-копченых и полукопченых колбас, а также деликатесной продукции. Мощность производства составит 120 тонн готовой продукции и 200 тонн полуфабрикатов ежедневно.

Великолукский мясокомбинат входит в «Великолукский агропромышленный холдинг», который является крупнейшим мясоперерабатывающим предприятием в Северо-Западном регионе. Также агрохолдинг включает в свой состав ООО «Великолукский свиноводческий комплекс», комбикормовый завод с элеваторной группой, транспортно-логистический центр, фирменную сеть магазинов.