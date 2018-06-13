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Общество

«Самый дружный класс – 2018»: До подведения итогов первого этапа осталось всего 3 недели

13 июня 2018 года, 12:56

Три недели осталось до подведения итогов первого этапа фотоконкурса «Самый дружный класс – 2018», который является уникальной возможностью еще раз сказать спасибо любимому классному руководителю.

Голосуйте за фотографию своего класса на нашем сайте в разделе «Конкурсы».

Вы сможете показать, насколько вы благодарны своему учителю. Голосуйте за себя и за своего классного руководителя. Не важно, в каком районе, в каком уголке Псковской области вы находитесь.

Второй этап стартует 1 июля и завершится 30 июля в 12:00. В результате голосования будет выявлена тройка финалистов со всей области.

Финальный этап голосования за тройку лидеров стартует 1 августа. Голосование будет остановлено 31 августа в 12:00. В этот день мы узнаем, кто стал самым дружным классом Псковской области в 2018 году.

Подарок для классного руководителя - поздравительная статья - выйдет ко Дню учителя.

Справки по телефону: 8 (8112) 57-31-23.

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