Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

До завтрашнего утра движение на улице 128-й Стрелковой дивизии ограничат

13 июня 2018 года, 12:06

В связи с выполнением работ по реконструкции железнодорожного переезда на улице 128-й Стрелковой дивизии в Пскове с 21.00 14 июня до 05.00 15 июня будет частично ограничено движение транспортных средств в районе железнодорожного переезда. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Городская администрация приносит извинения за доставленные неудобства и просит автомобилистов учесть данную информацию при планировании поездок, а также внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковские футболисты будут подавать мячи в финальном матче FIFA 2018
В ближайшую субботу псковичи бесплатно отправятся выбирать квартиры
«Самый дружный класс – 2018»: До подведения итогов первого этапа осталось всего 3 недели
В микрорайоне «Овсище» отремонтировали улицу Алехина
Псковские боксеры сверхуспешно выступили на первенстве СЗФО в Северодвинске
Юрий Инстранкин перенёс приём граждан в Пскове на 15 июня
Антон Минаков стал кандидатом на выборах губернатора Псковской области от ЛДПР
Псковские выпускники сдают сегодня ЕГЭ по иностранному языку
Шахматисты из Украины, Эстонии и Латвии приедут на фестиваль «Псков 2018»

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
13 июня 08:05

Примите меры

Почему не получают доплату к пенсии бывшие педагоги, как отремонтировать церковь и почему нельзя убрать земляные валы от Кремля

Общество
13 июня 10:12

Попали в другой мир

Артек изменил псковских школьников

Общество
13 июня 08:35

Помывочный тупик

После закрытия общественной бани печеряне ходят мыться на стадион