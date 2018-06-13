До завтрашнего утра движение на улице 128-й Стрелковой дивизии ограничат

В связи с выполнением работ по реконструкции железнодорожного переезда на улице 128-й Стрелковой дивизии в Пскове с 21.00 14 июня до 05.00 15 июня будет частично ограничено движение транспортных средств в районе железнодорожного переезда. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Городская администрация приносит извинения за доставленные неудобства и просит автомобилистов учесть данную информацию при планировании поездок, а также внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.