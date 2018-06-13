В микрорайоне «Овсище» отремонтировали улицу Алехина

В Овсище завершен ремонт асфальтового покрытия улицы Алехина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Дорожное полотно давно требовало ремонта: ямы и неровности покрытия создавали аварийную обстановку на узкой улице. При этом транспортный поток здесь интенсивный, особенно в утренние и вечерние часы. Ситуацию усугубляло близкое расположение школы - учащиеся были вынуждены добираться на занятия по грязи.

Напомним, по проекту планировки микрорайона улица Алехина должна стать широкой транспортной магистралью с автобусным движением и пешеходными зонами.