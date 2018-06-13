Антон Минаков стал кандидатом на выборах губернатора Псковской области от ЛДПР

Координатор регионального отделения партии ЛДПР и депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков подал документы в Избирательную комиссию Псковской области на выдвижение кандидатом на выборах губернатора Псковской области, которые состоятся в единый день голосования 9 сентября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Избиркома.

Он стал седьмым кандидатом, представившим в Избирательную комиссию Псковской области документы для выдвижения.

Ранее документы подали: машинист-инструктор локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо Великих Лук Роман Рубцов от партии «Партия свободных граждан», индивидуальный предприниматель Сергей Кулаков («Партия пенсионеров России»), глава Плюсского района Виталий Аршинов («Яблоко»), врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников («Единая Россия»), директор ООО «Производственно-художественная мастерская по камню «Карельский гранит - Псков» Игорь Романов («Партия Роста») и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев (КПРФ).