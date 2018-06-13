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Спорт

Псковские боксеры сверхуспешно выступили на первенстве СЗФО в Северодвинске

13 июня 2018 года, 11:56

Команда Псковской области в составе пяти представителей Пскова и Великих Лук добыла 4 золотых медали и одну серебряную, что соответствует безоговорочному первому общекомандному месту в неофициальном зачете. Победителями в своих весовых категориях стали Глеб Голик, Эльми Зиядзаде, Асият Гафарова, Карина Иванова. Второе место занял Владимир Родионов. Также стоит отметить, что Глеб Голик после победы в финале в весе 75 кг над представителем Ленобласти Алексеем Кочуковым был признан лучшим боксером-юниором СЗФО. Победители соревнования получили квоты на участие в Шестой спартакиаде молодежи России, которая пройдет в Раменском с 7 по 15 июля.

Глеб Голик — сын и подопечный Вадима Голика.
Фото из архива Федерации бокса Псковской области
Тренируют спортсменов Вадим Голик и Алексей Орлов.

Интересно, что после возвращения с турнира в областном Центре единоборств, где занимаются спортсмены-сборники, прошла встреча Артура Акавова с псковскими боксерами. Коллеги поздравили Артура с завоеванием интернационального пояса WBO. Артур поблагодарил их за поддержку и оказанную помощь в подготовке к бою.

Напомним, что после победы над Гонсало Корией Акавов получил право быть главным претендентом в бою за титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBO против Билли Джо Сандерса. 

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