Псковские боксеры сверхуспешно выступили на первенстве СЗФО в Северодвинске

Команда Псковской области в составе пяти представителей Пскова и Великих Лук добыла 4 золотых медали и одну серебряную, что соответствует безоговорочному первому общекомандному месту в неофициальном зачете. Победителями в своих весовых категориях стали Глеб Голик, Эльми Зиядзаде, Асият Гафарова, Карина Иванова. Второе место занял Владимир Родионов. Также стоит отметить, что Глеб Голик после победы в финале в весе 75 кг над представителем Ленобласти Алексеем Кочуковым был признан лучшим боксером-юниором СЗФО. Победители соревнования получили квоты на участие в Шестой спартакиаде молодежи России, которая пройдет в Раменском с 7 по 15 июля.