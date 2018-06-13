Шахматисты из Украины, Эстонии и Латвии приедут на фестиваль «Псков 2018»

Международный шахматный фестиваль «Псков 2018» пройдет в Псковской области с 15 по 24 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрациию.

В рамках фестиваля состоятся шесть турниров: по классическим шахматам (кубок СЗФО), по быстрым шахматам, по блицу, два детских соревнования (для шахматистов 2005 года и моложе и 2008 года и моложе), а также ночной блиц-марафон.

По предварительным данным, в фестивале примут участие более 100 спортсменов. Участники приедут из разных уголков России, Украины, Эстонии и Латвии.