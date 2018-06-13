На второй этап соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора – 2018» заявились более 330 человек

В воскресенье, 17 июня, в Черёхе состоится второй этап соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора – 2018». Как сообщили «Псковской правде» организаторы мероприятия, на соревнования уже успели зарегистрироваться более 330 человек. Регистрация на участие во втором этапе заканчивается 14 июня.

Предварительная программа

с 9:00 до 10:30 – выдача номеров и чипов для приезжих участников;

11:00 – торжественное открытие соревнований;

11:20 – старт на 1 километр;

11:40 – старт на 5 и 10 километров;

11:50 – старт на 3 километра;

12:30 – награждение победителей и призеров.





При получении номера необходимо предъявить справку о состоянии здоровья и допуске к соревнованиям.

Все вопросы можно задать по номеру: +7(911) 882-63-19.

Напомним, первый этап соревнований состоялся 20 мая в Пскове. Соревнования проходят в рамках проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018 и при поддержке проекта «ПроРФ» Федерального агентства по делам национальностей.