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Политика / Выборы

Аркадий Мурылев стал кандидатом на выборах губернатора Псковской области от КПРФ

13 июня 2018 года, 09:19

Секретарь Псковского обкома КПРФ, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев, подал документы на выдвижение кандидатом на выборах губернатора Псковской области, которые состоятся в единый день голосования 9 сентября 2018 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Аркадий Анатольевич Мурылев родился в 1976 году в республике Польша, в городе Борне-Сулиново. Образование –высшее. С 2015 года -уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области. Проживает в г. Пскове. Женат, двое детей.

Он стал шестым кандидатом, представившим в Избирательную комиссию Псковской области документы для выдвижения.

Ранее документы подали: машинист-инструктор локомотивных бригадэксплуатационного локомотивного депо г.Великие Луки Роман Рубцов от партии «Партия свободных граждан», индивидуальный предприниматель Сергей Кулаков («Партия пенсионеров России»), глава Плюсского района Виталий Аршинов («Яблоко»), врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников («Единая Россия») и директор ООО «Производственно-художественная мастерская по камню «Карельский гранит - Псков» Игорь Романов («Партия Роста»).

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