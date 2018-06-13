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Общество

Псков вошёл в десятку городов для семейных путешествий с детьми на День России

13 июня 2018 года, 09:42

Туристический сервис Tvil.ru определил самые популярные российские города и курорты, которые выбрали для семейного отдыха и путешествий с детьми на День России.

Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и апартаментов с 9 по 12 июня 2018 года.

Псков попал в топ-10 по экскурсионным поездкам с детьми в июньские праздничные выходные.

Санкт-Петербург, Москва, Казань, Нижний Новгород, Калининград, Петрозаводск, Псков, Великий Новгород, Вологда и Самара вошли в первую десятку городов, популярных для семейных путешествий с детьми на День России.

По данным сервиса, туристы бронировали семейный отдых в Пскове в июньские праздничные выходные в среднем на полторы ночи и тратили на жилье 2,5 тысячи рублей в сутки

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