Первый скейт-парк под открытым небом появился в Пскове на Яна Райниса

В Пскове на Яна Райниса, 41б, появился первый открытый скейт-парк для занятий BMX, скейтбордом, роликами и самокатом.

В конфигурацию парка входят два уровня плоскости, разгонки с радиусами разной высоты, фанбокс, два бокса для гриндов на обе стороны под разными углами, рейл. Каждый радиус оснащен коупингами для стильных слайдов. Парк входит в состав Псковского вэйк-парка.