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Спорт

Первый скейт-парк под открытым небом появился в Пскове на Яна Райниса

13 июня 2018 года, 09:51

В Пскове на Яна Райниса, 41б, появился первый открытый скейт-парк для занятий BMX, скейтбордом, роликами и самокатом.

В конфигурацию парка входят два уровня плоскости, разгонки с радиусами разной высоты, фанбокс, два бокса для гриндов на обе стороны под разными углами, рейл. Каждый радиус оснащен коупингами для стильных слайдов. Парк входит в состав Псковского вэйк-парка.

Уличные виды спорта в Пскове нашли свое пристанище.
Фото сообщества Pskov Wake Park «ВКонтакте»
Кроме того, создатели сообщают, что катание на рампах абсолютно бесплатно для желающих. Также бесплатно можно пользоваться площадками для пляжного волейбола и стрит-баскетбола.

К слову, на площадках для стрита пройдет часть отборочных игр главного городского турнира по уличному баскетболу «три на три» «Короли улиц», заявочная кампания по которому открыта до 17 июня. Главный судья соревнований — Денис Аторин, судья, обслуживающий матчи российской баскетбольной суперлиги. 

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