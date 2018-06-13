Какие гаджеты могут довести до тюрьмы, рассказали псковские полицейские

В Российской Федерации запрещены к обороту технические средства для негласного получения информации. Давно известны и уже далеко не единичны случаи привлечения к уголовной ответственности лиц, которые приобрели, скажем, ручки с вмонтированными видеокамерами или подобного рода зажигалки, вешалки для одежды. Более того, можно угодить за решётку и за приобретение GPS-трекера или «радионяни» для малыша. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В соответствии со статьей 138.1. «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» Уголовного кодекса Российской Федерации, сам факт приобретения через Интернет такого GPS-трекера может обернуться для вас уголовным преследованием. Для многих граждан заказ в Сети GPS-трекера обернулся вызовом к следователям и возбуждением уголовного дела. Обычно такие истории похожи. Человек заказывает в интернет-магазине для своих нужд GPS-трекер. При проверке на таможне его идентифицируют. И уже в почтовом отделении при получении товара гражданин узнаёт о претензиях к нему со стороны правоохранительных органов.

Важно понимать, что законы в разных странах имеют свои особенности. И, скажем, товары из того же Китая, заказанные через один из известных сайтов (глобальную торговую площадку), могут быть запрещены нашим российским законодательством. А, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности.