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Общество

Жителей Псковской области поздравил с Днем России врио губернатора Михаил Ведерников

12 июня 2018 года, 10:36

-Уважаемые жители Псковской области! Примите искренние поздравления с Днем России!- обращается на официальном портале администрации Псковской области глава региона.

"28 лет назад Россия вступила в новый этап своего развития, который стал выходом из тяжелого кризиса конца прошлого века. За прошедшие десятилетия россиянам пришлось преодолеть множество испытаний, чтобы вновь доказать миру свою силу, независимость и готовность к непрестанному труду на благо своей страны.

Псковская область всегда занимала особенное место в истории России. Это один из истоков нашей государственности и культуры. Имея более чем тысячелетнюю историю, наши города упоминаются в летописях еще со времени призвания варягов, когда один из братьев Рюрика, Трувор, стал княжить в Изборске.

Сегодня — тот самый день, когда нам всем стоит вспомнить историю наших городов, наших предков, гражданские, трудовые и воинские подвиги жителей нашей страны. В День России мы чествуем нашу Родину, которую любим и которой гордимся. И поддержание памяти — лучший способ выразить свое уважение к ее истории.

От всей души желаю всем жителям Псковской области успехов в созидательном труде на благо своей малой родины и нашей великой России! Здоровья, счастья, мира и благополучия!

С праздником! С Днем России!"


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