Во дворах Пскова в честь Дня России будут сегодня подтягиваться

Сегодня, 12 июня, состоится первый этап соревнований по подтягиванию на турниках и STREET WORKOUT «Я-Чемпион» на Кубок губернатора.

Спортивное соревнование по подтягиванию на турниках и уличному спорту Street workout «Я-Чемпион» на Кубок врио Губернатора Псковской области пройдет в Пскове. Соревнования с использованием дворовых спортивных площадок и собственного веса уже на протяжении многих лет являются крупными событиями, объединяющими спортсменов и любителей не только Псковской области, но и со всей России.

Организаторами соревнований является спортивное движение «STREET WORKOUT» Псковской области и военно-патриотический спортивный клуб «Шторм».