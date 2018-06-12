Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт / Соревнования

Во дворах Пскова в честь Дня России будут сегодня подтягиваться

12 июня 2018 года, 11:02

Сегодня, 12 июня, состоится первый этап соревнований по подтягиванию на турниках и STREET WORKOUT «Я-Чемпион» на Кубок губернатора.

Спортивное соревнование по подтягиванию на турниках и уличному спорту Street workout «Я-Чемпион» на Кубок врио Губернатора Псковской области пройдет в Пскове. Соревнования с использованием дворовых спортивных площадок и собственного веса уже на протяжении многих лет являются крупными событиями, объединяющими спортсменов и любителей не только Псковской области, но и со всей России. 

Организаторами соревнований является спортивное движение «STREET WORKOUT» Псковской области и военно-патриотический спортивный клуб «Шторм».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Пешехода сбил автомобиль в Великих Луках
Дорожно-транспортные происшествия с участием мотоциклов произошли в Новосокольническом районе и в Пскове
В Печорском и Красногородском районах тушили пожары псковские спасатели в минувшие сутки
Жителей Псковской области поздравил с Днем России врио губернатора Михаил Ведерников
Флаг соревнований поднимут сегодня в Великих Луках участники 23-ей Международной встречи воздухоплавателей
До +22 градусов прогреется сегодня воздух в Псковской области
День России отметят псковичи вместе со всей страной
В День России псковичей ждут массовые мероприятия
До 15 июня в Псковской области продлится акция «Внимание – каникулы!»

Комментарии

Авторизация
No comments

Спорт / Соревнования
30 мая 12:26

Большой круг

Велопарад в Пскове прошел при поддержке Тинькофф Банка

Спорт
29 мая 15:05

Бой с чемпионами

«Псковская правда» дает возможность сфотографироваться со звездами единоборств

Спорт / Соревнования
23 мая 09:48

Стартовали со стрельбища

Без масла, с открытым капотом, на голом диске без резины — этап Кубка России «Пушкинские Горы — 2018» проверил раллийщиков на прочность