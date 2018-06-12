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Происшествия / ДТП

Дорожно-транспортные происшествия с участием мотоциклов произошли в Новосокольническом районе и в Пскове

12 июня 2018 года, 11:07

В течение минувших суток на дорогах области псковские спасатели ликвидировали 4 аварии, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росиии по Псковской области.

В 10:00 11 июня поступило сообщение о ДТП по адресу: Новосокольнический район, 494 км ФАД М-9 с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.

В 23:58 произошло еще одно ДТП с участием мотоцикла в Пскове, на ул. Кузбасской Дивизии. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 4 человека.

Еще одно ДТП произошло в  14:20  по адресу: Порховский район, Дубровенская волость, д. Павы с участием легкового автомобиля. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека. 

О пострадавших не сообщается.

Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.

ДТП на улице Кузбасской дивизии в Пскове
фото пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области
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