Дорожно-транспортные происшествия с участием мотоциклов произошли в Новосокольническом районе и в Пскове

В течение минувших суток на дорогах области псковские спасатели ликвидировали 4 аварии, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росиии по Псковской области.

В 10:00 11 июня поступило сообщение о ДТП по адресу: Новосокольнический район, 494 км ФАД М-9 с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.

В 23:58 произошло еще одно ДТП с участием мотоцикла в Пскове, на ул. Кузбасской Дивизии. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 4 человека.

Еще одно ДТП произошло в 14:20 по адресу: Порховский район, Дубровенская волость, д. Павы с участием легкового автомобиля. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.

О пострадавших не сообщается.

Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.