В Печорском и Красногородском районах тушили пожары псковские спасатели в минувшие сутки

В течение минувших суток псковские спасатели ликвидировали 2 техногенных пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росиии по Псковской области.

В 21:25 11 июня поступило сообщение о возгорании автомобиля по адресу: Печорский район, Лавровская волость, д. Никольщина. Для ликвидации пожара привлекались 1 единица техники, 3 человека.

В 23:30 11 июня спасатели получили сообщение о возгорании жилого дома по адресу: Красногородский район, Красногородская волость, д. Бодренки. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

О пострадавших не сообщается.

Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.