Флаг соревнований поднимут сегодня в Великих Луках участники 23-ей Международной встречи воздухоплавателей

Сегодня, 12 июня, в День России, в Великих луках состоится торжественное открытие 23-ей Международной встречи воздухоплавателей.

В Великолукской крепости состоится представление участников, подъем флага соревнований, праздничный концерт, общий старт аэростатов из крепости.

Очередная встреча проходит в Великих Луках с 10 по 16 июня, сообщили в Государственном комитете Псковской области по физической культуре и спорту. В мероприятии примут участие 50 пилотов из России, Польши, Литвы, Латвии и Японии.

С 13 по 16 июня пройдут спортивные полеты. Среди пилотов будет разыгран 14-й Кубок города Великие Луки, а среди пилотесс — 12-й Кубок Княгини Ольги. Спортивным директором встречи второй год подряд выступит Витольд Филюс — один из самых именитых спортсменов-аэронавтов, шестикратный чемпион Польши, дважды серебряный призер Кубка Европы. Среди участников — старейший пилот России Михаил Найдорф, которому 30 мая исполнилось 80 лет.

Завершится 23-я Международная встреча Воздухоплавателей 16 июня традиционным свечением аэростатов с 21.00 до 23.00 на площади Ленина.

Чемпионат России санкционирован ОО «Федерацией воздухоплавания России». Генеральный спонсор Международной встречи воздухоплавателей — ПАО «Газпром»