День России отметят псковичи вместе со всей страной

Сегодня, 12 июня, наша страна отмечает День России.

Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране. 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов.

К тому времени многие республики СССР уже приняли решение о своем суверенитете, поэтому данный документ принимался в условиях, когда республики одна за другой становились независимыми.

12 июня помимо «независимости» Россия обрела и первого президента – в 1991 году состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин. Именно он своим указом № 1113 от 2 июня 1994 года придал 12 июня государственное значение, а сам праздник получил название – День принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Позже , его стали называть Днем независимости.

В 2001 году, выступая в Кремле на торжественном приеме по случаю Дня принятия Декларации о государственном суверенитете России, президент РФ Владимир Путин сказал, что «с этого документа начался отсчет нашей новой истории. В этот день по всей стране проходит множество торжественных и праздничных мероприятий, в которых принимают участие жители нашей страны всех возрастов. В Кремле президент России вручает государственные премии РФ, а главные торжества проходят в Москве на Красной площади и оканчиваются грандиозным салютом в честь Дня России.

В Пскове сегодня также пройдут мероприятия, посвященные Дню России.