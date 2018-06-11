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Общество

До 15 июня в Псковской области продлится акция «Внимание – каникулы!»

11 июня 2018 года, 12:08

Госавтоинспекция Псковской области напоминает, что в период с 21 мая по 15 июня текущего года на территории региона осуществляется профилактическое мероприятие «Внимание – каникулы!». Основная цель его – сокращение количества ДТП с участием несовершеннолетних и снижение тяжести последствий при подобных происшествиях.

В рамках данной операции сотрудники Госавтоинспекции проводят с детьми беседы по безопасности дорожного движения, тематические конкурсы и викторины. Личный состав Госавтоинспекции Псковской области ориентирован на повышенное внимание к детям-пешеходам. Дорожными полицейскими усилен контроль за соблюдением водителями Правил дорожного движения в зонах пешеходных переходов, а также выполнением требований по организации перевозок детей.

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