График работы МРЭО ГИБДД Псковской области изменился

Внесены изменения в график работы МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области. Прием граждан, осмотр транспортных средств осуществляется:

Вторник-пятница:

с 8.00 до 17.15

Обеденный перерыв:

с 12.30 до 13.30

По субботам прием граждан, осмотр транспортных средств осуществляется:

с 8.00 до 15.00 без обеденного перерыва.

Первая, третья среда каждого месяца с 13.30 –технический день

Кроме того, необходимо учитывать, что каждые среда, четверг и пятница с 13.30 часовгосударственная услуга по регистрации транспортных средств и прицепов к ним предоставляется только по предварительной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Помощь в регистрации и предварительной записи на ЕПГУ можно получить, обратившись к консультанту. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС.