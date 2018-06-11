График работы МРЭО ГИБДД Псковской области изменился

Внесены изменения в график работы МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области. Прием граждан, осмотр транспортных средств осуществляется:
Вторник-пятница:
с 8.00 до 17.15
Обеденный перерыв:
с 12.30 до 13.30
По субботам прием граждан, осмотр транспортных средств осуществляется:
с 8.00 до 15.00 без обеденного перерыва.
Первая, третья среда каждого месяца с 13.30 –технический день
Кроме того, необходимо учитывать, что каждые среда, четверг и пятница с 13.30 часовгосударственная услуга по регистрации транспортных средств и прицепов к ним предоставляется только по предварительной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).
Помощь в регистрации и предварительной записи на ЕПГУ можно получить, обратившись к консультанту. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС.