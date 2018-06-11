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Происшествия

График работы МРЭО ГИБДД Псковской области изменился

11 июня 2018 года, 10:36

Внесены изменения в график работы МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области. Прием граждан, осмотр транспортных средств осуществляется:

Вторник-пятница:

с 8.00 до 17.15

Обеденный перерыв:

с 12.30 до 13.30

По субботам прием граждан, осмотр транспортных средств осуществляется:

с 8.00 до 15.00 без обеденного перерыва.

Первая, третья среда каждого месяца с 13.30 –технический день

Кроме того, необходимо учитывать, что каждые среда, четверг и пятница с 13.30 часовгосударственная услуга по регистрации транспортных средств и прицепов к ним предоставляется только по предварительной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Помощь в регистрации и предварительной записи на ЕПГУ можно получить, обратившись к консультанту. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС.

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