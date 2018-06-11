Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Мужчину с ожогами на теле разыскивают в Псковской области (ФОТО)

11 июня 2018 года, 10:15

Разыскивается Ломакин Сергей Васильевич, 1970 года рождения, уроженец областного центра. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Ранее он проживал в поселке Череха Псковского района. С 2015 года родственники утратили с ним связь.

ПРИМЕТЫ

На вид 45 лет, рост до 180 сантиметров, волосы прямые, темно-русые, стрижка короткая, глаза светлые.


Фото предоставлено пресс-службе УМВД России по Псковской области

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ

Два ожога в области груди.

БЫЛ ОДЕТ

Вязаная полосатая шапка серого цвета, куртка матерчатая на пуговицах, темно-серые брюки, серые свитер и рубашка. Мог быть в черных ботинках, либо в сапогах.

КУДА ЗВОНИТЬ

Если вам что-либо известно о местонахождении Сергея Васильевича, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: 59-63-09, 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В День России псковичей ждут массовые мероприятия
До 15 июня в Псковской области продлится акция «Внимание – каникулы!»
График работы МРЭО ГИБДД Псковской области изменился
Полиция попросила граждан сообщать о плохих полицейских
Пропала 50-летняя жительница псковского Карамышево
В Псковской области девять начинающих фермеров получат гранты
Псковский русский народный хор отметил свое 60-летие концертом
Первый гоночный день парусной регаты пройдет сегодня в Кривске
В Пскове ждёт суда житель Средней Азии, обвиняемый в убийстве многодетной матери

Комментарии

Авторизация
No comments

Происшествия / ДТП
8 июня 14:09

Путевой лист исчез

Новые подробности двух аварий со школьниками в экскурсионных автобусах

Происшествия / ДТП
29 мая 10:22

Водитель лежал на руле

Псковские школьники попали в аварию по дороге на экскурсию в Петербург

Происшествия
26 апреля 10:16

Смертельный пал

Из-за подожженной травы в Себежском районе погиб пенсионер, печорская семья осталась без крова