Мужчину с ожогами на теле разыскивают в Псковской области (ФОТО)

Разыскивается Ломакин Сергей Васильевич, 1970 года рождения, уроженец областного центра. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Ранее он проживал в поселке Череха Псковского района. С 2015 года родственники утратили с ним связь.