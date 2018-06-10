В Псковской области девять начинающих фермеров получат гранты

В Псковской области завершился конкурсный отбор фермеров на получение государственной поддержки, сообщили в главном государственном управлении сельского хозяйства и государственного технического надзора региона. По его итогам гранты на развитие своей деятельности получат девять начинающих фермеров и три семейные животноводческие фермы.

Победителями стали Андрей Кустов из Новосокольнического района, Роман Иванов из Псковского, Надежда Веревмяги из Печорского и Василий Бокоч из Пыталовского районов. Они занимаются молочным животноводством.

Государственную поддержку также получили Олег Тимофеев из Плюсского района (овцеводство), Иван Мельник из Себежского (овощеводство), Илья Иванов из Порховского (овощеводство), Владимир Назимов из Печорского (картофель) и Илья Степанов, выращивающий клубнику в Бежаницком районе.

Кроме того, гранты на развитие животноводства получили семьи Гасановых (Новоржевский район), Сафаровых (Псковский) и Дубенец (Пушкиногорский район).

Начинающие фермеры получат по 1,5 млн рублей по направлениям развития растениеводства и овцеводства. На развитие молочного животноводства выделяется по 3 млн рублей. Семейные животноводческие фермы получат по 10 млн рублей на поддержку молочного животноводства и по 5 млн рублей на овцеводство.

Поддержка фермеров осуществляется в рамках Государственной программы «Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013–2020 годы» на условиях софинансирования глав хозяйств.

Напомним, что в Псковской области государственная поддержка фермерских хозяйств осуществляется с 2012 года. За 6 лет действия программы поддержку уже получили 114 фермерских хозяйства: 94 начинающих фермера и 20 семейных животноводческих ферм. Общий объем финансирования за шесть лет составил более 230 млн рублей.