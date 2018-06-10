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Культура / Событие

Псковский русский народный хор отметил свое 60-летие концертом

10 июня 2018 года, 09:05

В субботу, 9 июня, Заслуженный коллектив народного творчества России Псковский русский народный хор отметил свое 60-летие.

От имени главы региона Михаила Ведерникова его первый заместитель Вера Емельянова поздравила именитый коллектив с юбилеем.

- Благодарю вас за многолетнее творчество, высокий профессионализм, неоценимый вклад в развитие культуры Псковской области, сохранение традиций исполнения национальной песни. Своим творчеством вы дарите зрителям добрые, светлые чувства. Все областные мероприятия с вашим участием становятся яркими и незабываемыми. Искренне желаю вам новых свершений, реализации всех планов и замыслов, интересных гастролей, отличного настроения, громких продолжительных аплодисментов, благодарных зрителей и творческого долголетия, - говорится в приветствии врио главы региона.

Вера Емельянова вручила Псковскому русскому народному хору Почетную грамоту администрации области и передала благодарственные письма областной администрации его руководителям и солистам.

Псковский русский народный хор является одним из ведущих коллективов области, известным далеко за пределами региона. Он был создан 16 марта 1958 года по инициативе музыканта Юрия Литвинова и Заслуженного работника культуры России Юрия Меркулова. В течение 40 лет руководителем хора и его хормейстером являлся Заслуженный работник культуры России, Заслуженный деятель искусств Карелии, член Союза композиторов России, Почетный гражданин города Пскова Николай Мишуков. Сегодня коллектив возглавляет Заслуженный работник культуры России Ирина Федорова. В его составе занимаются 87 человек.

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