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Спорт / Соревнования

Первый гоночный день парусной регаты пройдет сегодня в Кривске

10 июня 2018 года, 08:58

В воскресенье, 10 июня, в поселке Кривск Псковского района состоится открытие международных соревнований по парусному спорту. В 15-й Псковской парусной регате ожидается участие порядка 150 человек из России, Эстонии, Латвии, Белоруссии, Литвы, Казахстана, Польши, Германии и Франции.

Гоночные дни состоятся 10, 11 и 12 июня.

В эти дни пройдёт Российский этап Кубка Европы «Russia Euro Micro Cup 2018 Pskov» Международной Ассоциации класса яхт «Микро», этап Кубка России в классе яхт «2,4 метра» с участием паралимпийской Cборной команды России, межрегиональные соревнования в детско-юношеских классах и региональные соревнования псковских яхтсменов в крейсерских классах яхт.

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