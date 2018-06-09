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Общество

Выпускники Пскова сдали ЕГЭ по иностранному языку в школе №18

9 июня 2018 года, 17:26

9 июня псковские выпускники сдали Единый государственный экзамен по иностранному языку. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета. К экзамену приступил 91 выпускник, в числе которых также выпускники школ из близлежащих районов Псковской области.

Тестирование проходило в средней общеобразовательной школе №18.

Контролировали ход экзамена 8 общественных наблюдателей - студенты ПсковГУ и родители, кроме того велась онлайн-трансляция. Вторая часть экзамена состоится13 июня.

Напомним, основной период ЕГЭ 2018 года продлится до 20 июня, с 22 июня по 2 июля предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам.

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