В Пскове ждёт суда житель Средней Азии, обвиняемый в убийстве многодетной матери

Завершилось расследование уголовного дела против 34-летнего жителя Средней Азии, обвиняемого убийстве с особой жестокостью. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, 29 сентября 2017 года, нелегально находящийся на территории Российской Федерации обвиняемый, после освобождения из мест лишения свободы приехал в одну из деревень Бежаницкого района к сожительнице, являющейся матерью их четверых детей. Огорчившись известием о новом возлюбленном, он на глазах малолетних нанес потерпевшей множество ударов ножом в область груди и живота. От полученных ранений женщина скончалась на месте преступления.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.