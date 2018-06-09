Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

В Пскове ждёт суда житель Средней Азии, обвиняемый в убийстве многодетной матери

9 июня 2018 года, 17:57

Завершилось расследование уголовного дела против 34-летнего жителя Средней Азии, обвиняемого убийстве с особой жестокостью. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, 29 сентября 2017 года, нелегально находящийся на территории Российской Федерации обвиняемый, после освобождения из мест лишения свободы приехал в одну из деревень Бежаницкого района к сожительнице, являющейся матерью их четверых детей. Огорчившись известием о новом возлюбленном, он на глазах малолетних нанес потерпевшей множество ударов ножом в область груди и живота. От полученных ранений женщина скончалась на месте преступления.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Выпускники Пскова сдали ЕГЭ по иностранному языку в школе №18
Восемь лет «строгача» получил житель Дедовичей за убийство брата
Профилактику детского суицида обсудили в администрации Псковской области
Авторы из Тюмени первыми заявились на конкурс «Киномания на Великой»
Двухэтапный турнир по Street Workout запустят в Псковской области через два дня
До 23 градусов тепла ожидают в псковском регионе 10 июня
Насладиться классической музыкой на «Лавандовой ночи» приглашают псковичей
Выставки, презентации и экскурсии подготовили для жителей Псковской области 12 июня
Почти 90 тысяч человек сдадут устную часть ЕГЭ по иностранным языкам

Комментарии

Авторизация
No comments

Происшествия / ДТП
8 июня 14:09

Путевой лист исчез

Новые подробности двух аварий со школьниками в экскурсионных автобусах

Происшествия / ДТП
29 мая 10:22

Водитель лежал на руле

Псковские школьники попали в аварию по дороге на экскурсию в Петербург

Происшествия
26 апреля 10:16

Смертельный пал

Из-за подожженной травы в Себежском районе погиб пенсионер, печорская семья осталась без крова